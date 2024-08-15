ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 августа

ООО «ТоргТрейд» с ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 г. сообщает о торгах на сайтах http://rts-tender.ru/ и http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 15.08.2024 г. в 20:00 по 27.08.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.