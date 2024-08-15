ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 августа
ООО «ТоргТрейд» с ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 г. сообщает о торгах на сайтах http://rts-tender.ru/ и http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 15.08.2024 г. в 20:00 по 27.08.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 29.08.2024 г. в 12:00
1. Нежилое пом., расположенное по адресу: МО, г. Ивантеевка, ГСК «Восход» бокс 91, общ. пл. 35,4 кв.м., КН 50:43:0060201:1446 Н/ц 510 000 р. Собственник: Левин О.А. П.254-тт
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://rts-tender.ru/, http://torg-trade.ru.
Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 29.08.2024 г. в 12:00
1. Квартира общ. пл. 39,6 кв. м., расп. по адресу: МО, Сергиево Посадский рн., с. п. Лозовское, п. Заречный, д. 7, кв. 1, КН 50:05:0060531:590 Н/ц 995 254,29 р. Собственник: Белякова О.В. П.264-тт
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru.