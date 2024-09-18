ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 30 сентября
ООО «ТоргТрейд» извещает о проведении публичных торгов недвижимого имущества – открытого аукциона (обременения: залог, запрет регистрации) на сайтах ЭТП http://fabrikant.ru в сети Интернет.
Прием заявок с 18.09.2024 г. в 20:00 по 27.09.2024 г. до 11:00 (МСК). Порядок проведения, определения победителя, формы заявок на участие и образец заключаемого договора опубликованы на www.torgi.gov.ru/, https://fabrikant.ru/
Реквизиты с сроки внесения задатка указаны на www.torgi.gov.ru/
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 30.09.2024 г. в 12:00
1. Квартира общ. пл. 44,8 кв.м. расп. по адресу: МО, г. Балашиха, ул. Терешковой, д. 17, кв. 15, КН 50:15:00 10105:175 Н/ц 4610400 р. Собственник: Дерендяев А.Л. П.312-тт
2. Квартира общ. пл. 43,4 кв.м. расп. по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 7, корп. 1, кв. 12, КН 50:12:01 01102:8500 Н/ц 5103200 р. Собственник: Ванюшкина А.В. П.314-тт
3. Квартира общ. пл. 22,5 кв.м. расп. по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. 3-я Парковая, дом 23, кв-ра VI-6, КН 50:12:01 00132:330 Н/ц 2900000 р. Собственник: Бокова Л.К. П.315-тт
4. Квартира общ. пл. 37,5 кв.м. расп. по адресу: МО, Одинцовский рн., р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14, кв. 100, КН 50:20:00 20101:5086 Н/ц 7072000 р. Собственник: Ожигова Т.А. П.316-тт
Задаток 5% от НЦ. ЭТП: http://fabrikant.ru/