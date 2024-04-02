ООО «ТоргТрейд» объявляет открытый аукцион на продажу недвижимости в Московском регионе

ООО «ТоргТрейд» (115088, город Москва, ул 1-Я Машиностроения, д. 10, помещ. 18/2), ИНН 9709082384), ГК № 100095304123100027 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 01.04.2024 в 20:00 по 12.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 15.04.2024 в 12:00



1.КВ. пл. 32,9 кв. м., расп. по адр.: МО, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 13, кв. 70, КН 50:15:0010206:1728 Н/ц 3551000р. Соб.: Струкова А.В. П.121-ТТ

2.КВ. пл. 55,7 кв. м., расп. по адр.: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 10, кв. 472, КН 50:15:0000000:144171 Н/ц 4067146,8р. Соб.: Кузнецов С. В., Кузнецова С. Ю. П.122- ТТ

3.КВ. пл. 43,5 кв. м., расп. по адр.: МО, г. Железнодорожный, ш. Саввинское, д. 19, кв. 38, КН 50:50:0040803:832 Н/ц 3248550р. Соб.: Домникова (Смирнова) А.В., Смирнов А.А. П.123- ТТ

4.КВ. пл. 27,8 кв.м, расп. по адр.: МО, г. Клин-9, д. 11, кв. 59, КН 50:03:0040280:1518 Н/ц 1907680,8р. Соб.: Тыновский И.В. П.124- ТТ

5.КВ. пл. 26,4 кв. м., расп. по адр.: МО, г. Красногорск, д. Глухово, ул. Романовская, д. 7, кв. 330, КН 50:11:0050501:11840 Н/ц 3806400р. Соб.: Вахмистров А.Р. П.126- ТТ

6.КВ. пл. 67,9 кв. м., расп. по адр.: Московская обл., г. Красногорск, ул. Ленина, д. 23, кв. 203, КН 50:11:0010203:1390 Н/ц 8380435,2р. Соб.: Кузнецов А.Н. П.127- ТТ

7.КВ. пл. 50,8 кв. м., расп. по адр.: Московская обл., г. Ногинск, п. Зеленый, д. 6, кв. 83, КН 50:16:0601003:1051 Н/ц 4888000р. Соб.: Пелевина С. В. П.129- ТТ

8.Кв-ра, общ. пл. 49,1 кв.м, расп. по адр.: МО, г. Электросталь, ул. Журавлева, д. 15, кв. 35, КН 50:46:0000000:29735 Н/ц 3540000р. Соб.: Логинов И.С. П.132- ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 15.04.2024 в 13:00

1.Кв-ра общ. пл. 40,2 кв. м. расп. по адр.: МО, Дмитровский г. о. микрорн. Внуковский, д. 25, кв. 39 к/н 50:04:0010704:151 Н/ц 3555252,16р. Соб.: Демьяненко А.А. П.60-ТТ

2.Кв-ра, расп. по адр.: МО, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 7, кв 475, общ. пл. 40,10 кв. м., КН 50:11:0010104:6046 Н/ц 5692249,4р. Соб.: Бурганов А.А. П.70-ТТ

3.Кв-ра расп. по адр.: МО, Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Ильича, д. 73, кв. 18, общ. пл. 51,5 кв. м. , КН 50:16:0301004:1982 Н/ц 2935560р. Соб.: Карпешин С. М. П.73-ТТ

4.Кв-ра общ. пл. 56,8 кв. м. расп. по адр.: МО, г. Химки, ул. Маяковского, д. 4, кв. 12, к/н 50:10:0050106:1927 Н/ц 7599000р. Соб.: Восканян А.Л. П.93-ТТ

5.Кв-ра общ. пл. 47 кв. м. расп. по адр.: МО, Клинский р-н, г. п. Клин, г. Клин, ул. Профсоюзная, д. 13, корп. 2, кв. 24, к/н 50:03:0010223:1256 Н/ц 3159960р. Соб.: Демидова Н.А., Демидов Д. В. П.99-ТТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru