ООО «Центр Инвест» нарушило Закон о рекламе при распространении рекламы﻿

Московское областное УФАС России признало ООО «Центр Инвест» нарушившим Закон о рекламе при распространении рекламы

Ранее в Управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламного звонка с признаками нарушения Закона о рекламе.

Согласно обращению на абонентский номер заявителя поступил рекламный звонок без предварительного согласия адресата.

По результатам рассмотрения обращения Управлением было возбуждено дело в отношении ООО «Центр Инвест».

Управление признало ООО «Центр Инвест» нарушившим часть 1 статьи 18 Закона о рекламе*.

В настоящее время распространение рекламы прекращено.

Нарушитель будет привлечен к ответственности.

Справочно:

* Согласно части 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.