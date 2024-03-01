ООО «ЦОТ» Извещение о торгах

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 01.03.2024 в 20:00 по 15.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Торги по извещению 1 состоится 18.03.2024 в 12:00. Дата окончания приема заявок 15.03.2024 до 11:00

Дата начала подачи заявок 01.03.2024

Извещение № 1 первичные торги (арестованное заложенное недвижимое имущество

1.Кв-ра, общ. пл. 31,8 кв. м., МО, Истринский р-н, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 48, кв. 20, к/н 50:08:0000000:57293 Н/ц 3529600р. Собственник: Тарасов А. И. П.71-ЦОТ

2.Кв-ра общ. пл. 33,5 кв. м., МО, Волоколамский р-он, с. Осташево, Микрорн., д. 20, кв. 2, к/н 50:07:007:0502:2760 Н/ц 1500000р. Собственник: Петрусев С. Н. П.82-ЦОТ

3.Нежилое пом. общ. пл. 225,7 кв. м., МО, г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 34/19, пом.01, к/н 50:46:0010502:998 Н/ц 8780000р. Собственник: ООО «Алазани» П.97-ЦОТ

4.Кв-ра общ. пл. 31,8 кв. м., Московская область, г. о. Домодедово, мкр. Авиационный, ул. Чкалова, д. 8, кв. 64, к/н 50:28:0020802:309 Н/ц 2707200р. Собственник: Бухвалов О. Г. П.101-ЦОТ

5.Кв-ра общ. пл. 81,5 кв. м., Московская обл., р-н Мытищинский, г. Мытищи, ул. Мира, д. 38, кв. 163, к/н 50:12:0100803:8291 Н/ц 9520000р. Собственник: Бороденков С. Н. П.106-ЦОТ

6.Кв-ра общ. пл. 32,9 кв. м., Московская обл., г. Мытищи, б-р Тенистый, д. 13, кв. 2, к/н 50:12:0090221:13201 Н/ц 3632800р. Собственник: Шипилин Ю. А. П.107-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru

Торги по извещению 2 состоится 18.03.2024 в 12:30. Дата окончания приема заявок 15.03.2024 до 11:00

Дата начала подачи заявок 01.03.2024

Извещение № 2 повторные торги (арестованное заложенное недвижимое имущество)

1.Кв-ра пл. 27.6 м², расп. по адресу: Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов-7, ул. Победы, д. 6, кв. 41, к/н: 50:31:0000000:30802 Н/ц 1643494,72р. Собственник: Шишкин С. В. П.19-ЦОТ

2.Жилое пом., общ. пл. 42,8 кв. м., расположенное по адресу: МО, р-н. Павлово-Посадский, д. Крупино, ул. Школьная, д. 79, кв. 2, к/н: 50:17:0000000:26267 Н/ц 1389750р. Собственник: Семенов И.Ю. П.37-ЦОТ

3.Кв-ра общ. пл. 28,6 кв. м., Московская обл., Егорьевский рн., с. Саввино, мкр. Восточный, д. 22, кв. 3., к/н 50:30:0030101:2319 Н/ц 967829,72р. Собственник: Осипова Н.М. П.30-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru