ООО «ЦОТ» объявляет о проведении торгов

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 01.04.2024 в 20:00 по 12.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 15.04.2024 в 12:00

1.Кв-ра общ. пл. 99,8 кв. м., МО, г. о. Подольск, д. Бережки территория Каскад Парк, д. 11, кв., 2, к/н 50:27:0020806:1868 Н/ц 9774971,2р. Собственник: Беловодский И. Н. П.130-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 15.04.2024 в 12:30

1.Кв-ра общ. пл. 49,4 кв. м., МО, г. Балашиха, Энтузиастов ш., д. 76, кв. 79, к/н 50:15:0010204:2590 Н/ц 5328650р. Собственник: Гадетский В. В. П.100-ЦОТ

2.Кв-ра общ. пл. 49,2 кв. м., МО, г. о. Мытищи, д. Пирогово, ул. Ильинского, д. 5, кв. 416 Н/ц 4420680р. Собственник: Шакарян К. Р. П.105-ЦОТ

3.Кв-ра, общ. пл. 64,8 кв. м., МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 1, кв. 242, к/н 50:11:0000000:115643 Н/ц 7545280р. Собственник: Расулов А. С. П.74-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru