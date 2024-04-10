ООО «ЦОТ» объявляет о торгах на недвижимость: Новый список лотов и подробности участия

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 10.04.2024 в 20:00 по 22.04.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 24.04.2024 в 12:00

1.КВ: 43,4 кв. м., МО, р-н. Ногинский, пгт. Обухово, ул. Комбинат, д. 41, пом. 12, к/н 50:16:0501005:2109 Н/ц 2265600р. Соб.: Кузенкова А. А. П.138-ЦОТ

2.КВ: 58,6 кв. м., г. Балашиха, мкр. Янтарный, б-р Молодежный, д. 7, кв. 22, к/н 50:15:0000000:100680 Н/ц 7643832р. Соб.: Гасымов В. М. О. П.144-ЦОТ

3.Жил.д., 140,3 кв. м., к/н 50:15:0071201:510, и ЗУ пл. 637+/- 9 кв. м., к/н 50:15:0000000:145029, МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Чернореченская, д. 287 Н/ц 10745600р. Соб.: Уланова В. Е. П.146-ЦОТ

4.КВ: 28,9 кв. м., МО, р-н. Раменский, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 12, кв. 26, к/н 50:23:0000000:92300 Н/ц 3268728,8р. Соб.: Купцова Ж. В. П.151-ЦОТ

5.КВ: 30,7 кв. м., МО, г. Ступино, мкрн. Новое Ступино, с. Верзилово, ул. Мещерская, д. 3, кв. 5, к/н 50:33:0030466:1792 Н/ц 1593 501, 60р. Соб.: Бармина А. В. П.152-ЦОТ

6.КВ: 30,4 кв. м., МО, г. Дмитров, рп. Деденево, ул. Комсомольская, д. 19, кв. 16, КН 50:04:0030307:486 Н/ц 2066400р. Соб.: Бакулина Л.А. П.159-ЦОТ

7.КВ: 42,9 кв. м., МО, г. Ступино, ул. Первомайская, д. 37, кв. 4, КН 50:33:0040129:1617 Н/ц 2840106,4р. Соб.: Батов Д. В. П.163-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 24.04.2024 в 12:30





1.Кв-ра общ. пл. 33,5 кв. м., МО, Волоколамский р-он, с. Осташево, д. 20, кв. 2, к/н 50:07:0070502:2760 Н/ц 1275000р. Соб.: Петрусев С. Н. П.82-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru