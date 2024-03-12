«ООО 'ЦОТ' объявляет открытые торги на недвижимость в Московской области: квартиры и доли в строительстве»

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д. 6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 12.03.2024 в 20:00 по 22.03.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 25.03.2024 в 12:00

1.Кв-ра общ. пл. 55,8 кв. м., расп. по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. Дмитриева, д. 12, кв. 442 к/н 50:15:0040302:868 Н/ц 5092520р. Собственник: Елисеев А.Л. П.26-ЦОТ

2.Кв-ра, общ. пл. 37,8 кв. м., к/н: 50:15:0000000:52444, Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 34, кв. 219 Н/ц 4212600р. Собственник: Ибраим К.Г. П.27-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru

Извещение № 2 (вторичные) торги состоятся 25.03.2024 в 12:30

1.Право требования по договору № Д1-154 участия в долевые строительства многоквартирного дома, общ. пл. 60,01 кв. м., жилой пл. 35,86 кв. м., секция: 2, расположенная на 5 этаже в многоэтажном трехсекционном жилом доме, строящемся на земельном участке с КН 50:12:0070226:362, Московская обл., Мытищинский р-н, рабочий поселок Пироговский, кв. № 154 (проектный номер) Н/ц 4106167,48р. Собственник: Поляков А. В. П.87-ЦОТ

2.Квартира общ. пл. 44,7 кв. м., расположенная: Московская обл., р-н Можайский, г. Можайск, ул. Российская, д. 9, кв. 38, к/н 50:18:0010101:340 Н/ц 2 321 505,04р. Собственник: Маргарян Ш. С. П.62-ЦОТ

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru