ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 01 августа 2024 года
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 18.07.2024 в 20:00 по 30.07.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 01.08.2024 в 12:00
1. Нежилое здание, общ.площадь 1388,5 кв.м.,КН 50:24:0000000:2020; нежилое пом. (пристройка) пл. 1892,2 кв.м., КН 50:24:0000000:2021; зем.уч., пл. 3120 кв.м., КН 50:24:0030217:9, по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, 1Б Н/ц 14739000р. Собственник: Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области П.262-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 01.08.2024 в 12:00
1. Кв-ра общ. пл. 73,4 кв.м. расп. по адресу: Московская обл, г. Королев, пр-кт Космонавтов, д. 43, кв. 160, КН 50:45:0040947:1055 Н/ц 6271892,96р. Собственник: Михневич А.В. П.203-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru