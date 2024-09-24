ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 07 октября
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru; http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 24.09.2024 г. в 20:00 по 04.10.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://rts-tender.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 07.10.2024 г. в 12:00
1. Кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м., К/Н 50:49:0020109:1248, МО, г. Звенигород, мкр. Шихово, ул. Кирова, д. 78, корп. 5, кв. 32 Н/ц 4658400 р. Собственник: Хрипунова Н.А. П.318-ЦОТ
2. Кв-ра, общ.пл. 29,1 кв.м., К/Н 50:03:0010222:468, Московская область, Клинский рн., городское поселене Клин, г. Клин, ул. Мечникова, д. 22, кв. 171 Н/ц 2500000 р. Собственник: Кузнецов Н.Н. П.320-ЦОТ
3. Кв-ра, общ.пл. 80,8 кв.м., К/Н 50:20:0041615:1875, МО, р-н. Одинцовский, п. Горки-10, д. 23, кв. 24 Н/ц 10136073 р. Собственник: Алексеев В.В. П.322-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru
Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 07.10.2024 г. в 12:00
1. Кв-ра, общ.пл. 31,8 кв.м., МО, Истринский р-н, г. Истра, ул. 9 Гвардейской Дивизии, д. 48, кв. 20, к/н 50:08:0000000:57293 Н/ц 3000160 р. Собственник: Тарасов А. И. П.71-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru
Извещение № 3 (первичные) торги состоятся 07.10.2024 г. в 12:00
1. 1/2 доля земельного участка КН 50:21:0060208:306, общ.пл. 563кв.м., по адресу: местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: МО, Ленинский рн., с.п. Володарского, д. Григорчиково, уч.95, с расположенной на кем 1/2 доли квартиры в сблокированном доме с КН 50:21:000000:33793, по адресу: МО, с.п. Володарсхого. д. Григорчиково, ул. Янтарная, д.24, кв.З Н/ц 6166386,2 р. Собственник: Ионичевская Д.А. П.280-ЦОТ