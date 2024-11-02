ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 18 ноября
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru; http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 02.11.2024 г. в 20:00 по 15.11.2024 г. до 14:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://rts-tender.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 18.11.2024 г. в 12:00
1. Кв-ра общ.пл. 34,1. кв.м., расп. по адресу: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д.7, корп. 2, кв. 145, КН 50:28:0060113:4800 Н/ц 4903074,9 р. Собственник: Мочалов Р.И. П.356-ЦОТ
2. Апартамент общ.пл. 34,3 кв.м. назначение: нежилое пом., расп. по адресу: МО, Одинцовский муниципальный рн., сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 1, корп. 2, апартамент 259; КН 50:20:0010112:4541 Н/ц 5657990,4 р. Собственник: Валетчик Е.Л. П.358-ЦОТ
3. Зем.уч. общ.пл. 1 200кв.м.; расп. по адресу: МО, Раменский рн., сельское поселение Софьинское, д. Становое, КН 50:23:0040510:162 Н/ц 2526000 р. Собственник: Ганижев Я.Я. П.360-ЦОТ
4. Жилое пом. общ.пл. 64,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская обл., г. Ногинск, ул.Леснова, д.7, кв.16, КН 50:16:0302009:5839 Н/ц 6690400 р. Собственник: Казакевич А.А. П.364-ЦОТ
5. Зем.уч. общ.пл. 831+/- 10 кв.м., расп. по адресу: МО, Пушкинский рн., Марьина гора, КН 50:13:0040338:3392 Н/ц 1782000 р. Собственник: Михалкин М.В. П.367-ЦОТ
6. Зем.уч. общ.пл. 1414 кв.м., КН 50:13:0040129:322, расп. по адресу: МО, Пушкинский рн., с. Тишково, Д. 114; зем.уч. общ.пл. 1301 кв.м., КН 50:13:0040129:330, расп. по адресу: МО, Пушкинский рн., с. Тишково, Д. 114; Жилой дом общ.пл. 428 кв.м., КН 50:13:0000000:76285, расп. по адресу: МО, Пушкинский рн., с. Тишково, Д. 114 Н/ц 26000000 р. Собственник: Гонопольская Л.А. П.369-ЦОТ
7. Зем.уч. общ.пл. 600+-9кв.м,расп. по адресу: Московская, р-н Солнечногорский, с/пос. Кутузовское, в рн.е д. Брехово, СНТ «Вахнеевка», участок 109, КН 50:09:0070403:612 Н/ц 1512210 р. Собственник: Носиков И.А. П.370-ЦОТ
ЭТП: http://rts-tender.ru
Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 18.11.2024 г. в 12:00
1. Зем.уч. общ.пл. 687 кв.м. расп. по адресу: Пушкинский рн., д. Луговая, КНр 50:13:0010239:865; жилой дом общ.пл. 96,9, расп. по адресу: Пушкинский рн., д. Луговая, территория КП Мураново, д. 39, КН 50:13:0010239:411 Н/ц 3891528 р. Собственник: Назаров М.И. П.368-ЦОТ
2. Кв-ра общ.пл. 43,1 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Красноармейск, ул. Строителей, д. 1 кв. 53, КН 50:65:0000000:525 Н/ц 3384353,6 р. Собственник: Собко Е.Д, Титова Т.В., Махова Д.Д. П.366-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru