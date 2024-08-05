ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 19 августа
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru в сети Интернет, прием заявок с 05.08.2024 в 20:00 по 16.08.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 19.08.2024 г. в 12:00
1.Кв-ра общ. пл. 21 кв.м., МО, Ленинский г.о., р.п. Лопатино, ул. Сухановская, д. 22, кв. 396, к/н 50:21:0090212:33193 Н/ц 2771000р. Собственник: Каменская В. А. П.147-ЦОТ
2.Кв-ра общ. пл. 62,3 кв.м., расп. по адресу: Московская обл., г.Балашиха, ул. Свердлова, д.57, кв.9, КН 50:15:0000000:16491 Н/ц 7536264,05р. Собственник: Болотов Р.Б. П.249-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://rts-tender.ru/, http://torg-trade.ru