ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 23 сентября
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru; http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 10.09.2024 г. в 20:00 по 20.09.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://rts-tender.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 23.09.2024 г. в 12:00
1. КВ: пл. 22,6 кв.м.: МО, г. Лыткарино, квартал 7-й, д. 5а, кв 146, КН 50:53:00 10102:946 Н/ц 3101600 р. Соб.: Журавлева М.В. П.305-ЦОТ
ЭТП: http://rts-tender.ru
Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 23.09.2024 г. в 12:00
1. КВ: пл. 73,8 кв.м.: МО, г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 207б, кв. 190, к/н 50:05:0000000:58180 Н/ц 4969601,5 р. Соб.: Половцев С. В., Половцева Н. В. П.92-ЦОТ
2. ЗУ: пл. 800,0 кв.м.: МО, Ступинский р-н, с/о. Новоселковский д. Забелино, уч-к 12, КН 50:33:0010435:59 Н/ц 357680 р. Соб.: Фомочкин Г.А. П.191-ЦОТ
3. ЗУ: пл. 1200,0 кв.м.: МО, Ступинский р-н, с/о. Новоселковский, д. Забелино, ул. Уссурийская, уч-к 12, КН 50:33:0010435:53 Н/ц 535840 р. Соб.: Фомочкин Г.А. П.191-ЦОТ
4. ЗУ: пл. 1200 +/- 303 кв.м.: МО, г. Домодедово, д. Татариново, ул. 2-я Ступинская, уч. 26; КН 50:28:0090312:109 Н/ц 1504160 р. Соб.: Баканов Д.С. П.276-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru