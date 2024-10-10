ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 24 октября

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru ; http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 10.10.2024 г. в 20:00 по 22.10.2024 г. до 11:00, время Московское , открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://rts-tender.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 24.10.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра пл. 64,3 кв.м., расп. по адресу: МО, Одинцовский рн., г. Одинцово, ул. Гвардейская, д.15, кв.181, к/н 50:20:0070227:12938 Н/ц 8963200 р. Соб.: Мамулова Т.С. П.327-ЦОТ

2. 27\100 доли в праве собственности на жилое пом. пл. 93,9 кв.м., расположенное по адресу: МО, г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1А, кв.7, КН 50:05:0000000:23080 Н/ц 800000 р. Соб.: Усенко И.А. П.328-ЦОТ

3. Зем.уч. пл. 1 132 кв.м, КН 50:25:0010304:107; Жилой дом пл. 132,5 кв.м, КН 50:25:0010304:289, расположенные по адресу: МО, г. Шатура, ул. Молодежная, д. 3 Н/ц 6838600 р. Соб.: Разумова Н.В. П.333-ЦОТ

4. Кв-ра пл. 34,5 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Рамен­ское, ул. Высоковольтная, д.22, кв. 777, КН 50:23:0110306:769 Н/ц 4111200 р. Соб.: Калыгин Д.Н. П.336-ЦОТ

5. Кв-ра общей площадь: 49,5кв.м. расп. по адресу: МО, г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 120, кв. 27; КН 50:17:0000000:27697 Н/ц 4072800 р. Соб.: Каминский И.Я. П.338-ЦОТ

ЭТП: http://rts-tender.ru

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 24.10.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра пл. 31,8 кв.м. расп. по адресу: МО, городской округ Люберцы, город Люберцы, ул. Камова, дом 11/5, кв.331, КН 50:22:0010105:31617 Н/ц 4080146,2 р. Соб.: Муравьева Н.Г. П.312-ЦОТ

ЭТП: http://rts-tender.ru

Извещение № 3 (первичные) торги состоятся 24.10.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра пл. 44,70 кв. м., расп. по адресу: МО, г. Электросталь, пр-кт. Южный, д. 3, корп. 1, кв. 50; КН 50:46:0030102:837; Н/ц 3040000 р. Соб.: Пронь В.Д. П.332-ЦОТ

2. Кв-ра пл. 59,3 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 6, кв.1, КН 50:25:0010108:1020 Н/ц 1735200 р. Соб.: Полякова Т.А. П.337-ЦОТ

ЭТП: http://toktrade.ru

Извещение № 4 (повторные) торги состоятся 24.10.2024 г. в 12:00

1. Зем.уч. с к/н 50:20:0041923:88,пл. 1086 кв.м., расп. по адресу: МО, Одинцовский р-н, Жаворонковская п.а., пос. Жаворонки, ул. 2-я Слобода, уч.З; Жилой дом с к/н 50:20:0041923:113, пл. 618,9 кв.м., расп. по адресу: МО, Одинцовский р-н, Жаворонковская п.а., пос. Жаворонки, ул. 2-я Слобода, д.52. Здание котельной с к/н 50:20:0041916:874, пл. 14 кв.м., расположенное по адресу: МО, Одинцовский р-н, Жаворонковская п.а., пос. Жа­воронки, ул. 2-я Слобода, уч. 3. Н/ц 10558360 р. Соб.: Пископпель А.Р. П.248-ЦОТ

2. Кв-ра пл. 45,7 кв.м. расп. по адресу: МО, г. Серпухов, пер. Северный 1-й, д. 17, пом. 10, КН 50:58:0040403:455 Н/ц 2210000 р. Соб.: Джуракулова Р.А. П.314-ЦОТ

ЭТП: http://toktrade.ru