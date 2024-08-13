ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 27 августа
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 13.08.2024 в 20:00 по 23.08.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 27.08.2024 в 12:00
1. Нежилое здание, общ. пл. 1388,5 кв.м., К/Н 50:24:0000000:2020; Нежилое помещение (пристройка) пл. 1892,2 кв.м., К/Н 50:24:0000000:2021; Земельный участок, пл. 3120 кв.м., К/Н 50:24:0030217:9, расположенный по адресу: Московская обл., Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, 1Б Н/ц 12 528 150 р. Собственник: Администрация Орехово-Зуевского городского округа Московской области П.262-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.
Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru.