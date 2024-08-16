ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 августа
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 г. сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 16.08.2024 г. в 20:00 по 27.08.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 29.08.2024 г. в 12:00
1. Зем.уч., пл. 1200 +/- 303 кв.м., расп. по адресу: МО, г. Домодедово, д. Татариново, ул. 2-я Ступинская, уч. 26; КН 50:28:0090312:109 Н/ц 1769600 р. Соб.: Баканов Д.С. П.276-ЦОТ
2. 1/2 доля ЗУ КН 50:21:0060208:306, пл. 563 кв.м., МО, Ленинский рн., с.п. Володарского, д. Григорчнково, уч. 95, с расп. на нем 1/2 доли КВ в сблокированном д. с КН 50:21:000000:33793, МО, с.п. Володарсхого. д. Григорчиково, ул. Янтарная, д. 24, кв.З Н/ц 7254572 р. Соб.: Ионичевская Д.А. П.280-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://www.rts-tender.ru/, http://tsot-229.ru
Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 29.08.2024 г. в 12:00
1. Кв-ра, общ. пл. 53,8 кв.м., расп. по адресу: МО, Каширский р-н, д. Кокино, ул. Садовая, д.27, кв. 30, КН 50:33:0000000:37765 Н/ц 1791006,44 р. Соб.: Цыганова В.В. П.264-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.
Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru