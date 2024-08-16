ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 29 августа

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 г. сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 16.08.2024 г. в 20:00 по 27.08.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.