ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 30 сентября
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 г. сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru; http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 17.09.2024 г. в 20:00 по 27.09.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://rts-tender.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru
Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 30.09.2024 г. в 12:00
1. Жил. пом. 24,20 кв.м., КН 50:45:0040601:1678, адрес: МО, г. Королев ул.Сакко и Ванцетти д.24б пом. 18 Н/ц 3098080 р. Соб.: Темченко С.В. П.244-ЦОТ
2. КВ пл. 30,1 кв.м.: МО, Наро-Фоминский г.о., р/п. Селятино, дом 28, кв. 64, КН 50:26:0140501:3038 Н/ц 2951200 р. Соб.: Кондратьев С.Н. П.301-ЦОТ
3. КВ пл. 26,5 кв. м.: МО, Наро-Фоминский рн., г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 5, кв. 163, КН 50:26:0180201:3170 Н/ц 3850840 р. Соб.: Зулин П.С. П.302-ЦОТ
ЭТП: http://rts-tender.ru
Извещение № 2 (первичные) торги состоятся 30.09.2024 г. в 12:00
1. КВ: пл. 31,8 кв.м. расп. по адресу: МО, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. Камова, дом 11/5, кв.331, КН 50:22:0010105:31617 Н/ц 4800172 р. Соб.: Муравьева Н.Г. П.312-ЦОТ
ЭТП: http://rts-tender.ru
Извещение № 3 (первичные) торги состоятся 30.09.2024 г. в 12:00
1. КВ пл. 45,7 кв.м.: МО, г. Серпухов, пер. Северный 1-й, д. 17, пом. 10, КН 50:58:0040403:455 Н/ц 2600000 р. Соб.: Джуракулова Р.А. П.314-ЦОТ
2. КВ пл. 67,9 кв.м.: МО, Солнечногорски й рн., г.п. Андреевка, д. Голубое, Тверецкий проезд, д. 16, корп. 3, кв. 460, КН 50:09:0070106:4656 Н/ц 3777300 р. Соб.: Кривова Н.В. П.315-ЦОТ
ЭТП: http://toktrade.ru