ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 31 октября

ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://rts-tender.ru ; http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 17.10.2024 г. в 20:00 по 29.10.2024 г. до 11:00, время Московское , открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация, примеры документов и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://rts-tender.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru

Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 31.10.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра общ. пл. 55,4 кв.м., расположенную по адресу: МО, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 17 кв. 73, КН 50:45:0000000:31719 Н/ц 5312000 р. Соб.: Чекмарева М.В. П.342-ЦОТ

2. Кв-ра общ. пл. 44,6 кв.м., по адр.: МО, г. Раменское, с. Строкино, ул. 1-я Солнечная, д. З, кв. 21, КН 50:23:0010142:1136 Н/ц 6317348 р. Соб.: Магомедов А.М. П.345-ЦОТ

3. Жилое пом. общ. пл. 36.1 кв.м., расположенное по адресу: МО, г.о. Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул.Народного Ополчения, д. З, кв. 28, КН 50:14:0000000:46456 Н/ц 3488000 р. Соб.: Фирсов А.Н. П.348-ЦОТ

4. Жилой дом общ. пл. 81,2 кв.м, по адр.: МО, Коломенский рн., с. Гололобово, д. 11, КН 50:34:0040213:444; зем. уч. общ. пл. 2400+/-17 кв.м., по адр.: МО, Коломенский рн., с. Гололобово, д. 11, КН 50:34:0040213:205 Н/ц 1355200 р. Соб.: Панов Е.П. П.350-ЦОТ

5. Кв-ра общ. пл. 38 кв.м., по адр.: МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 61/7, кв. 12, КН 50:22:0000000:55615 Н/ц 4254400 р. Соб.: Намозов Б.Б. П.352-ЦОТ

6. Кв-ра общ. пл. 73,3 кв.м. по адр.: МО, г Котельники, ул. 2-й Покровский пр-зд, д. 12, кв. 122, КН 50:22:0050102:6752 Н/ц 12040000 р. Соб.: Авакян М.М. П.354-ЦОТ

ЭТП: http://rts-tender.ru

Извещение № 2 (повторные) торги состоятся 31.10.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра общ. пл. 42,3 кв.м. по адр.: Московская обл, г.о. Щелково, дачный поселок Загорянский, ул. Ватутина, д. 36, кв. 69, КН 50:14:0070234:222 Н/ц 3111680р. Соб.: Григоревский Е.С. П.220-ЦОТ

ЭТП: http://rts-tender.ru

Извещение № 4 (повторные) торги состоятся 31.10.2024 г. в 12:00

1. Кв-ра общ. пл. 42,6 кв.м., по адр.: МО, г.о Кашира, д. Топканово, ул. Новая, д.1, кв.5, КН 50:33:0000000:55710 Н/ц 1492000р. Соб.: Люткевич И.А. П.343-ЦОТ

2. Зем. уч. общ. пл. 600кв.м., по адр.: МО, р-н Щелковский, СПК «Новое Литвиново», КН 50:14:0030105:1117; зем. уч. общ. пл. 635кв.м., по адр.: МО, р-н Щелковский, СПК «Новое Литвиново», КН 50:14:0030105:892; Н/ц 1558728 р. Соб.: Загвойский В. П.346-ЦОТ

3. Кв-ра общ. пл. 58 кв.м., по адр.: МО, г. о. Щелково, д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д. 1 к. 6 кв. 8, КН 50:14:0040341:1338 Н/ц 3504000 р. Соб.: Аксенов Т.У. П.347-ЦОТ

4. Жилой дом общ. пл. 32,2 кв.м., КН 50:24:0060502:422, по адр.: МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Беливо, с.п. Новинское, д. 112; зем.уч. пл. 3000 кв.м., КН 50:24:0060502:174, по адр.: МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Беливо, с.п. Новинское, д. 112 Н/ц 2502400 р. Соб.: Андреасян Р.М. П.351-ЦОТ

ЭТП: http://toktrade.ru