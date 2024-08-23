ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах объектов недвижимости 6 сентября
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 г. сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ru в сети Интернет, прием заявок с 23.08.2024 г. в 20:00 по 04.09.2024 г. до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные) торги состоятся 06.09.2024 г. в 12:00
1. Кв-ра общ. пл. 34,6 кв.м., расп. по адресу: Московская обл., г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 6, пом. 102, КН 50:15:0010206:376 Н/ц 3420000 р. Собственник: Рыжова О.А. П.289-ЦОТ
2. Кв-ра, расп. по адресу; МО, Наро-Фоминский городской округ, р/п. Селятино, дом 28, кв. 64, КН 50:26:0140501:3038 Н/ц 3472000 р. Собственник: Кондратьев С.Н. П.301-ЦОТ
3. Кв-ра общ.пл. 26,5 кв. м., расп. по адресу: МО, Наро-Фоминский рн., г. Апрелевка, ул. Жасминовая, д. 5, кв. 163, КН 50:26:0180201:3170 Н/ц 4530400 р. Собственник: Зулин П.С. П.302-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену.
Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, https://www.rts-tender.ru/, http://tsot-229.ru.