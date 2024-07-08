ООО «ЦОТ» объявляет открытый аукцион на приобретение недвижимости в Жаворонках
ООО «ЦОТ» (141103, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Чкаловская, д.6), ИНН 7751516063), ГК № 100095304123100026 от 24.11.2023 сообщает о торгах на сайте http://toktrade.ruв сети Интернет, прием заявок с 08.07.2024 в 20:00 по 19.07.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.
Извещение № 1 (первичные)торги состоятся 22.07.2024 в 12:00
1.Зем.уч. с к/н 50:20:0041923:88,общ.пл. 1086 кв.м., расп. по адресу: МО, Одинцовский р-н, Жаворонковская п.а., пос. Жаворонки, ул. 2-я Слобода, уч.З; Жилой дом с кадастровым номер 50:20:0041923:113, общ.пл. 618,9 кв.м., расп. по адресу: МО, Одинцовский р-н, Жаворонковская п.а., пос. Жаворонки, ул. 2-я Слобода, д.52. Здание котельной с кадастровым номер 50:20:0041916:874, общ.пл. 14 кв.м., расп. по адресу: МО, Одинцовский р-н, Жаворонковская п.а., пос. Жаворонки, ул. 2-я Слобода, уч. 3. Н/ц 12421600 р. Собственник: Пископпель А.Р. П.248-ЦОТ
Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://toktrade.ru, http://tsot-229.ru