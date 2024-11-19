ООО «ВОСВЕТ» оштрафовано за нарушение Закона о защите конкуренции

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия ООО «ВОСВЕТ» нарушающими требования Закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения ООО «ВОСВЕТ» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.33 КоАП.

Согласно пункту 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, в том числе копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) его товар. В силу части 1 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.