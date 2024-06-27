ООО «ЗЕВС» объявляет аукцион по продаже арестованной недвижимости в Московской области

ООО «ЗЕВС» , Гос. контракт № 100095304123100037от 05.12.2023 от им. ТУ Росим в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущ:

Лот №1.(повт) Кв.пл. 60.6 кв. м, к/н 50:50:0020601:1830 (з-г), д-к Сорокина Т.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 24-З от 01.04.2024) МО, г. Балашиха, ул. Струве, д. 7к1, кв. 267. Мин. нач. цена 7 252 880 р.Сум. зад. 362 644 р.

Лот №2.(повт) Кв.пл. 38 кв. м, к/н 50:15:0000000:51587 (з-г), д-к Шарипова Е.Г. (Пор. ТУ Росим. в МО № 25-З от 01.04.2024) МО, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 34, кв. 64. Мин. нач. цена 4 540 360 р.Сум. зад. 227 018 р.

Лот №3.(повт) кв.пл. 58.5 кв. м, к/н: 50:20:0000000:250366 (з-г), д-к Низамутдинов Р.М. (Пор. ТУ Росим. в МО № 18-З от 13.03.2024) МО,Одинцовский р-н, дп. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 94. Мин. нач. цена 7 061120р.Сум. зад.353 056р.

Лот №4.(повт) кв.пл. 62.1 кв.м, к/н 50:21:0060403:7113 (з-г), д-к Горюнов С.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 35-з от 01.04.2024) МО,г. Видное, с. Молоково, б. Ново-Молоковский, д. 6, кв. 564. Мин. нач. цена 5 027 027,50р.Сум. зад.251 351р.

Лот №5.(повт) кв.пл. 45,4 кв.м, к/н 50:16:0402019:965 (з-г), д-к Марян А.Л. (Пор. ТУ Росим. в МО № 39-з от 01.04.2024) МО,г. Ногинск, ул. Московская 8, кв. 22. Мин. нач. цена 2 216 120р.Сум. зад.110 806р.

Лот №6.(повт) ж. дом пл. 155 кв.м, к/н 50:04:0160417:431 и зем. уч.пл. 309 +/- 6 кв.м, к/н 50:04:0160417:456 (з-г), д-к Марченкова С.И., Ступаченко С.Е.(Пор. ТУ Росим. в МО № 56-з от 04.04.2024) МО,Дмитровский р-н, с/п Габовское, д. Рождествено. Мин. нач. цена 3 446 240р.Сум. зад.172 312р.

Лот №7.(повт) кв.пл. 25.3 кв.м, к/н 50:20:0070514:228 (з-г), д-к Сычева И.К.(Пор. ТУ Росим. в МО № 60-з от 04.04.2024) МО,г. Голицыно, пр-кт Мира, д. 11, кв. 23. Мин. нач. цена 1 910 800р.Сум. зад.95 540р.

Лот №8.кв.пл. 44,9 кв.м, к/н 50:26:0210107:4430 (з-г), д-к Петличенко А.В.(Пор. ТУ Росим. в МО № 13-з от 27.05.2024) МО,Наро-Фоминский р-н, рп. Калининец, ул. Фабричная, д. 5, кв. 78. Мин. нач. цена 2 204 800р.Сум. зад.110 240р.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов - www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию - зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 27.06.24 до 08.07.24

Торги: 11.07.24 в 12:00 мск