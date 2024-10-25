ООО «ЗЕВС» объявляет об аукционе и торгах по продаже арестованного недвижимого имущества 08 ноября

ООО «ЗЕВС», Гос. контракт № 100095304123100037 от 05.12.2023 г. от им. ТУ Росимущества в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущества.

Лот №1. (повт.) Кв. пл. 49,6 кв.м., к/н: 50:20:0071004:1350 (з-г), д-к Островская Е.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 116-з от 29.07.24) МО, Одинцовский р-н, г. Голицино, б-р Генерала Ремезова, д. 10, кв. 226. Мин. нач. цена 4 837 520 рублей. Сум. зад. 241 876 рублей.

Лот №2. (повт.) Кв. пл. 65,1 кв. м., к/н: 50:36:0010415:272 (з-г), д-к Олейникова И.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 133-з от 23.08.24) МО, г. Озеры, ул. Ленина, д. 21, кв. 8. Мин. нач. цена 3 538 720 рублей. Сум. зад. 176 936 рублей.

Лот №3. (повт.) Кв. пл. 41,2 кв. м., к/н: 50:31:0040501:1835 (з-г), д-к Нагиев Р.Г.о (Пор. ТУ Росим. в МО № 135-з от 23.08.24) МО, г. Чехов, ул. Весенняя, д. 20. кв. 72. Мин. нач. цена 4 274 752 рублей. Сум. зад. 213 737 рублей.

Лот №4. (повт.) Кв. пл. 32 кв. м., к/н: 50:60:0000000:5457 (з-г), д-к Стрелкова Е.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 142-з от 29.08.24) МО, г. Пущино, мкр. Г, л. 28, кв. 209. Мин. нач. цена 1 377 000 рублей. Сум. зад. 68 850 рублей.

Лот №5. (повт.) Зем. уч. пл. 1 200 кв. м, к/н 50:26:0151501:1400 (з-г), д-к Барсукова Н.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 145-з от 10.09.24) МО, Наро-Фоминский р-н, д. Новоглаголево, ТИЗ «Гранит», уч. 402/2. Мин. нач. цена 5 100 000 рублей. Сум. зад. 255 000 рублей.

Лот №6. (повт.) Кв. пл. 52,6 кв. м., к/н 50:17:0011504:467 (з-г), д-к Филатова К.М. (Пор. ТУ Росим. в МО № 146-з от 10.09.24) МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 41, кв. 12. Мин. нач. цена 2 675 120 рублей. Сум. зад. 133 756 рублей.

Лот №7. (повт.) Кв. пл. 40.8 кв. м., к/н 50:56:0030214:175 (з-г), д-к Савченко Е.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 148-з от 10.09.24) МО, г. Климовск, ул. Мичурина 8, кв. 98. Мин. нач. цена 3 716 880 рублей. Сум. зад. 185 844 рублей.

Лот №8. (повт.) Кв. пл. 33.2 кв. м, к/н 50:55:0000000:64516 (з-г), д-к Оганисян К.М. (Пор. ТУ Росим. в МО № 149-з от 10.09.24) МО, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 18, кв. 18. Мин. нач. цена 3 886 200 рублей. Сум. зад. 194 310 рублей.

Лот №9. (повт.) Кв. пл. 34,5 кв. м., к/н 50:55:0000000:45238 (з-г), д-к Герасимов Я.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 150-з от 10.09.24) МО, г. Подольск, пр. Ленинградский, д. 11, кв. 72. Мин. нач. цена 2 697 605 рублей. Сум. зад. 134 880 рублей.

Лот №10. Кв. пл. 54,7 кв. м., к/н: 50:21:0030210:1775 (з-г), д-к Хамадеев Р.Ф. (Пор. ТУ Росим. в МО № 163-з от 25.09.24) МО, д. Бутово, ЖК «Бутово-Парк», д. 24, кв. 76. Мин. нач. цена 7 156 800 рублей. Сум. зад. 357 840 рублей.

Лот №11. Зем. уч. пл. 800 кв. м., к/н: 50:26:0030805:430 и здание пл. 62 кв. м., к/н: 50:26:030805:765 (з-г), д-к Федорищев М.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 165-з от 25.09.24) МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, вблизи д. Пушкарка, Садоводческий кооператив «Пушкарка», уч. 808. Мин. нач. цена 2 199 730 рублей. Сум. зад. 109 986 рублей.

Лот №12. Кв. пл. 40,6 кв. м., к/н: 50:23:0040403:1486 (з-г), д-к Хромов М.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 167-з от 25.09.24) МО, Раменский р-н, д. Нижнее Мячково, д. 3, кв. 16. Мин. нач. цена 3 440 000 рублей. Сум. зад. 172 000 рублей.

Лот №13. Зем. уч., пл. 1 500 кв. м., к/н: 50:31:0030418:29 (з-г), д-к ООО «КСК-Строй» (Пор. ТУ Росим. в МО № 169-з от 25.09.24) МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д. Поспелиха. Мин. нач. цена 1 321 980 рублей. Сум. зад. 66 099 рублей.

Лот №14. Зем. уч., пл. 1 500 кв. м., к/н: 50:31:0030418:32 (з-г), д-к ООО «КСК-Строй» (Пор. ТУ Росим. в МО № 169-з от 25.09.24) МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д. Поспелиха. Мин. нач. цена 1 321 980 рублей. Сум. зад. 66 099 рублей.

Лот №15. Зем. уч., пл. 1 500 кв. м., к/н: 50:31:0030418:34 (з-г), д-к ООО «КСК-Строй» (Пор. ТУ Росим. в МО № 169-з от 25.09.24) МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д. Поспелиха. Мин. нач. цена 1 321 980 рублей. Сум. зад. 66 099 рублей.

Лот №16. Кв. пл. 59.2 кв. м, к/н 50:05:0000000:42943 (з-г), д-к Демидова А.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 175-з от 08.10.24) МО, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 84, кв. 85. Мин. нач. цена 5 124 800 рублей. Сум. зад. 256 240 рублей.

Лот №17. Кв. пл. 34.2 кв. м, к/н 50:14:0030503:7929 (з-г), д-к Крит А.И. (Пор. ТУ Росим. в МО № 176-з от 08.10.24) МО, г.о. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Строителей, д.9, кв.92. Мин. нач. цена 3 144 000 рублей. Сум. зад. 157 200 рублей.

Лот №18. Кв. пл. 18.3 кв. м, к/н 50:50:0040211:6399 (з-г), д-к Фоменко С.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 186-з от 21.10.24) МО, г. Балашиха, ул. Безымянная 4, кв. 216. Мин. нач. цена 2 840 000 рублей. Сум. зад. 142 000 рублей.

Лот №19. Кв. пл. 44.5 кв. м, к/н 50:37:0000000:5227 (з-г), д-к Андрюшков А.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 172-з от 08.10.24) МО, г. Кашира, ул. Центральная, д. 9, кв. 38. Мин. нач. цена 2 600 000 рублей. Сум. зад. 130 000 рублей.

Лот №20. Зем. уч. пл. 1 400 +/- 13 кв. м., к/н 50:16:0104001:912, ж. дом пл. 229,2 кв. м., к/н 50:16:0104001:948 и хоз. Стр. пл. 112 кв. м., кн 50:16:0104001:970 (з-г), д-к Захаров М.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 166-з от 25.09.24) МО, Ногинский р-н, д. Соколово, ул. Октябрьская, д. 11А. Мин. нач. цена 18 359 200 рублей. Сум. зад. 917 960 рублей.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов – www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию – зевс-торги.рф, 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 25.10.24 г. до 04.11.24 г.

Торги: 08.11.24 г. в 12:00 мск.