ООО «ЗЕВС» объявляет об аукционе и торгах по продаже арестованного недвижимого имущества 11 октября

ООО «ЗЕВС», Гос. контракт № 100095304123100037 от 05.12.2023 г. от им. ТУ Росимущества в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущества.

Лот №1. (пвт) 1/2 доли кв. пл. 55 кв. м., к/н: 50:55:0010203:1058 (з-г), д-к Глевич А.А. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 86-з от 28.06.2024) МО, г. Подольск, пр-кт Ленина, д. 76/2, кв. 30. Мин. нач. цена 998 580 руб. Сум. зад. 49 929 руб.

Лот №2. (пвт) кв. пл. 49,7 кв. м., к/н 50:28:0010567:2522 (з-г), д-к Никонов В.В. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 92-з от 15.07.2024) МО, г. Домодедово, Каширское ш., д. 65, кв. 67. Мин. нач. цена 5 797 850 руб. Сум. зад. 289 892 руб.

Лот №3. (пвт) ж. дом пл. 67,6 кв. м, к/н 50:03:0040142:152 и з/у пл. 643 кв. м, к/н 50:03:0050219:44 (з-г), д-к Бордачев А.Г. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 93-з от 15.07.2024) МО, г. Клин, д. Покровка, СНТ «Мотор», уч. 29. Мин. нач. цена 1 233 520 руб. Сум. зад. 61 676 руб.

Лот №4. (пвт) з/у пл. 800 кв. м., к/н 50:23:0030125:0011 и ж. дом пл. 272,3 кв. м, к/н 50:23:0030125:541 (з-г), д-к Лысогор Т.В. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 125-з от 08.08.2024) МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, СНТ Возрождение, уч. 44. Мин. нач. цена 11 305 373 руб. Сум. зад. 565 268 руб.

Лот №5. Кв. пл. 46,3 кв. м., к/н: 50:23:0000000:76078 (з-г), д-к Гусейнов М.А.о. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 141-з от 29.08.2024) МО, г. Раменское, ул. Космонавтов, д. 13, кв. 45. Мин. нач. цена 3 895 200 руб. Сум. зад. 194 760 руб.

Лот №6. Кв. пл. 32 кв. м., к/н: 50:60:0000000:5457 (з-г), д-к Стрелкова Е.А. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 142-з от 29.08.2024) МО, г. Пущино, мкр. Г, л. 28, кв. 209. Мин. нач. цена 1 620 000 руб. Сум. зад. 81 000 руб.

Лот №7. З/у пл. 1 200 кв. м, к/н 50:26:0151501:1400 (з-г), д-к Барсукова Н.А. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 145-з от 10.09.2024) МО, Наро-Фоминский район, д. Новоглаголево, ТИЗ «Гранит», уч. 402/2. Мин. нач. цена 6 000 000 руб. Сум. зад. 300 000 руб.

Лот №8. Кв. пл. 52,6 кв. м., к/н 50:17:0011504:467 (з-г), д-к Филатова К.М. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 146-з от 10.09.2024) МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 41, кв. 12. Мин. нач. цена 3 147 200 руб. Сум. зад. 157 360 руб.

Лот №9. Кв. пл. 40,8 кв. м., к/н 50:56:0030214:175 (з-г), д-к Савченко Е.А. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 148-з от 10.09.2024) МО, г. Климовск, ул. Мичурина 8, кв. 98. Мин. нач. цена 4 372 800 руб. Сум. зад. 218 640 руб.

Лот №10. Кв. пл. 33,2 кв. м, к/н 50:55:0000000:64516 (з-г), д-к Оганисян К.М. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 149-з от 10.09.2024) МО, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 18, кв. 18. Мин. нач. цена 4 572 000 руб. Сум. зад. 228 600 руб.

Лот №11.Кв. пл. 34,5 кв. м., к/н 50:55:0000000:45238 (з-г), д-к Герасимов Я.В. (Пор. ТУ Росим. в МО№ 150-з от 10.09.2024) МО, г. Подольск, пр. Ленинградский, д. 11, кв. 72. Мин. нач. цена 3 173 652,80 руб. Сум. зад. 158 682 руб.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов – www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию – зевс-торги.рф, тел.: 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 27.09.24 г. до 07.10.24 г.

Торги: 11.10.24 г. в 12:00 мск.