ООО «ЗЕВС» объявляет об аукционе и торгах по продаже арестованного недвижимого имущества 17 января

ООО «ЗЕВС» , Гос. контракт № 100095304123100037 от 05.12.2023 г. от им. ТУ Росимущества в Московской обл. сообщает о проведении торгов по продаже арест. имущества:

Лот №1. (пвт) кв. пл. 23,2 кв.м., к/н 50:14:0030503:7174 (з-г), д-к Аненко И.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 185-з от 09.10.2024) МО, г.о. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Строителей, д. 7, кв. 180. Мин. нач. цена 2 300 440 руб. Сум. зад. 115 022 руб.

Лот №2. (пвт) кв. пл. 26.7 кв. м, к/н 50:16:0000000:75212 (з-г), д-к Пашкова О.Н. (Пор. ТУ Росим. в МО № 174-з от 08.10.2024) МО, г. Ногинск, с. Бисерово, мкр. Новое Бисерово-2, д. 22, кв. 14. Мин. нач. цена 2 691 440 руб. Сум. зад. 134 572 руб.

Лот №3. (пвт) кв. пл. 34,9 кв.м., к/н 50:22:0000000:106358 (з-г), д-к Сухорученко Г.Ю. (Пор. ТУ Росим. в МО № 180-з от 09.10.2024) МО, Люберецкий район, г.п. Красково, д.Мотяково, д.66 кор.2, кв. 35. Мин. нач. цена 2 307 240 руб. Сум. зад. 115 362 руб.

Лот №4. (пвт) зем. уч. пл. 708 +/- 19 кв.м., к/н: 50:32:0030225:8141 (з-г), д-к Асан У.И. (Пор. ТУ Росим. в МО № 226-з от 18.11.2024) МО, Серпуховский район, д. Новая. Мин. нач. цена 663 000 руб. Сум. зад. 33 150 руб.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов – www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию – зевс-торги.рф, тел.: 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 18.12.24 г. до 10.01.25 г.

Торги: 17.01.25 г. в 12:00 мск.