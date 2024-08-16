ООО «ЗЕВС» объявляет об аукционе и торгах по продаже арестованного недвижимого имущества 30 августа

ООО «ЗЕВС» , Гос. контракт № 100095304123100037 от 05.12.2023 г. от им. ТУ Росимущества в Московской области сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества.

Лот №1. 1/2 доли кв. пл. 55 кв.м., к/н: 50:55:0010203:1058, д-к Глевич А.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 86-з от 28.06.2024) МО, г. Подольск, пр-кт Ленина, д. 76/2, кв. 30. Мин. нач. цена 1 174 800 руб. Сум. зад. 58 740 руб.

Лот №2. Зем. уч. пл. 624 кв. м., к/н: 50:05:0120149:444, д-к Дубровский Н.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 87-з от 28.06.2024) МО, Сергиево-Посадский район, с/т «Игнатьево-4». Мин. нач. цена 387 500 руб. Сум. зад. 19 375 руб.

Лот №3. Кв. пл. 49,7 кв. м., к/н 50:28:0010567:2522, д-к Никонов В.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 92-з от 15.07.2024) МО, г. Домодедово, Каширское ш., д. 65, кв. 67. Мин. нач. цена 6 821 000 руб. Сум. зад. 341 050 руб.

Лот №4. Ж. дом пл. 67,6 кв. м, к/н 50:03:0040142:152 и зем. уч. пл. 643 кв. м, к/н 50:03:0050219:44, д-к Бордачев А.Г. (Пор. ТУ Росим. в МО № 93-з от 15.07.2024) МО, г. Клин, д. Покровка, СНТ «Мотор», уч. 29. Мин. нач. цена 1 451 200 руб. Сум. зад. 72 560 руб.

Лот №5. Кв. пл. 26,1 кв. м., к/н 50:12:0101003:9778, д-к Нони Ю.А. (Пор. ТУ Росим. в МО № 95-з от 15.07.2024) МО, г. Мытищи, пр-кт Астрахова, д. 9, кв. 495. Мин. нач. цена 1 451 200 руб. Сум. зад. 72 560 руб.

Лот №6. Кв. пл. 51,7 кв. м., к/н: 50:31:0052002:1320, д-к Кудряшова М.Д. (Пор. ТУ Росим. в МО № 118-з от 29.07.2024) МО, Чеховский район, с/о Стремиловский, д. Манушкино, д. 25, кв. 9. Мин. нач. цена 4 068 000 руб. Сум. зад. 203 400 руб.

Лот №7. Ж. дом пл. 272,3 кв. м, к/н 50:23:0030125:541 и зем. уч. пл. 800 кв. м., к/н 50:23:0030125:0011, д-к Лысогор Т.В. (Пор. ТУ Росим. в МО № 125-з от 08.08.2024) МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, СНТ Возрождение, уч. 44. Мин. нач. цена 13 300 439,04 руб. Сум. зад. 665 021 руб.

Место проведения аукциона – rts-tender.ru (РТС-Тендер)

Электронный адрес официального сайта торгов – www.torgi.gov.ru

Более подробную информацию – зевс-торги.рф, тел.: 8-989-526-93-43, arest@zevstorgi.ru

Прием заявок: с 16.08.2024 г. до 27.08.24

Торги: 30.08.2024 г. в 12:00 мск.