ОП и Росстат представили предложение по улучшению демографии в России

Общественная палата (ОП) России и Росстат предложили ряд инициатив по стимулированию семей с детьми для повышения рождаемости в стране, сообщил РБК.

Основное внимание планируется сосредоточить на льготах на жилье и автомобили, особенно для родителей в возрасте 30-40 лет, которые считаются резервом для увеличения рождаемости.

Инициаторы отмечают, что в РФ существует потенциал для восстановления рождаемости. Основные меры поддержки будут направлены на семьи с двумя и более детьми.

С 2013 по 2023 год в России увеличилось число многодетных семей, однако численность женщин репродуктивного возраста сокращается. В связи с этим, отмечают эксперты, важно создать условия, способствующие повышению рождаемости именно для данной категории.

В число предлагаемых мер вошли увеличение выплат на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, повышение ежемесячного пособия для беременных женщин, а также введение универсального пособия на каждого ребенка в многодетной семье. Кроме того, планируется предоставление льготного кредитования на покупку российских автомобилей и развитие неипотечных форм улучшения жилищных условий.

Общественная палата также предлагает освободить многодетные семьи от налога на имущество и родительской платы за детские сады. Бесплатное образование для детей из многодетных семей и расширение направлений использования материнского капитала также находятся в числе инициатив.

Предполагается, что максимальный эффект от предложенных мер поддержки можно ожидать в ближайшие два-три года. Средний возраст матери при рождении третьего ребенка составляет 32-33 года, а комплекс мер может привести к увеличению общего коэффициента рождаемости.

Жилищные меры поддержки будут иметь наибольший эффект в краткосрочной перспективе. В то же время экономическая ситуация, включая уровень доходов, инфляцию и общее ощущение безопасности, также играет важную роль в принятии решения о рождении детей.

Несмотря на потенциал кратковременного увеличения рождаемости через материальное стимулирование, долгосрочные результаты требует комплексного подхода, включая улучшение инфраструктуры и услуг по уходу за детьми. Основные препятствия для роста рождаемости, среди которых преобладают жилищные проблемы и неуверенность в будущем, необходимо преодолевать через адекватные меры поддержки, считают аналитики.

Ранее сообщалось, что в России хотят выдавать подарочный набор для новорожденного по всей стране.