В России хотят выдавать подарочный набор для новорожденного по всей стране

Группа парламентариев из Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработала законопроект, который предлагает ввести практику предоставления подарочных наборов детских вещей для новорожденных во всех субъектах Российской Федерации в качестве меры социальной поддержки семей. С текстом законопроекта и сопроводительными документами можно ознакомиться на сайте RT.

Законопроект, разработанный на федеральном уровне, был представлен на рассмотрение законодательного органа Санкт-Петербурга с целью дальнейшего рассмотрения в Государственной думе.

«Требования к минимальному составу подарочного комплекта детских принадлежностей на новорожденного ребенка утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии», — отмечается в тексте проекта.

В разговоре с RT Павел Крупник, один из ключевых разработчиков этой идеи, рассказал, что набор для новорожденных, или «Детская коробка», — это замечательный современный подход.

«Ряд регионов нашей страны, включая Петербург, подключились к этой инициативе. Учитывая исключительно положительный опыт, наверное, пришло время к общефедеральной унификации и экстраполяции практики на те регионы, где внедрение «Детской коробки» только обсуждается», — отметил депутат.

Крупник выразил твердую убежденность в том, что в сотрудничестве с Государственной думой и федеральными партнерами «мы сможем оперативно воплотить в жизнь нашу инициативу».

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