«Опасная невротизация»: психолог высказалась о скандальном многоженце Сухове

Проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова высказалась в беседе с RT об Иване Сухове, который дал резонансное интервью и рассказал о своей жизни с тремя женами и 14 детьми.

По мнению специалиста, скандальное интервью и условия жизни в семье не идут на пользу детям. Все из-за того, что теперь к наследникам будет приковано все внимание. Люди станут следить за их успехами, но больше всего — за их поражениями, которые спишут на сомнительные условия проживания. Напомним, что все 18 человек, включая Сухова, живут в трехкомнатной квартире.

«Определенные психологические последствия в связи с этим точно будут у детей. <...> И не каждый ребенок это внимание может выдерживать», — считает эксперт.

По мнению психолога, дети могут начать хуже есть и спать, когда станут объектами внимания со стороны общественности. Это поспособствует возникновению «опасной невротизации».

Также отдельно Панфилова высказалась о самом Сухове. По ее словам, мужчина пытался показать, что «не такой как все». Она не исключила, что герой скандального интервью таким образом показал, как «легализовал» существование в одном доме любовниц и нескольких семей одновременно, что обычно скрывается другими мужчинами. Однако это, по мнению Панфиловой, переход всех моральных рамок и выпячивание своей неординарной позиции.

Как делился сам мужчина, жены не только следят за отпрысками, но и исправно выполняют домашние дела. При этом бытовые обязанности Сухов не считает работой, а называет главной обязанностью женщин. По его словам, от домашних хлопот «невозможно устать». Эти и другие заявления вызвали большие споры в Сети.

Напомним, что интервью Сухова привлекло внимание детского омбудсмена в Москве Ольгу Ярославскую. Она собирается посетить семью многоженца, воспитывающего 14 детей.