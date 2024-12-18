Детский омбудсмен Ярославская навестит семью многоженца Сухова перед Новым годом

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости о своем намерении посетить семью Ивана Сухова перед Новым годом. Сухов ранее заявил о наличии трех жен и 14 детей, с которыми живет в трехкомнатной квартире в столице.

В своих интервью он утверждал, что способен обеспечить всю семью. Ярославская отметила, что намерена проверить, где обучаются дети, проходят ли они медицинские обследования, а также не нарушаются ли их права.

По словам детского омбудсмена, во время первоначального визита к семье не было обнаружено нарушений прав детей. При этом она воздержалась от оценок морально-этического поведения Сухова и его жен, подчеркнув, что это выходит за рамки ее полномочий.

В Госдуме, в свою очередь, предложили подвергнуть Сухова обследованию у психиатра из-за его взглядов на семейную жизнь. Председатель комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что органам опеки необходимо было давно проверить условия, в которых проживает Сухов с семейством, так как они живут довольно компактно, а сам Сухов указывает на свои расходы в 75 тыс. руб. в месяц.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья могут обратиться в аппарат омбудсмена через МФЦ.