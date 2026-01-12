Опасная привычка: как любовь к чистоте на кухне может привести на больничную койку

Гастроэнтеролог Сергей Лопатин, выступая с рекомендациями для потребителей, заявил, что привычка мыть мясо и птицу перед приготовлением может повысить риск возникновения кишечных инфекций. По его словам, обычная водопроводная вода не способна полностью удалить патогенные микроорганизмы с поверхности продукта.

Врач пояснил, что главную роль в обеззараживании мяса играет последующая термическая обработка, а не предварительное мытье. Основная опасность процедуры заключается в возможном перекрестном заражении: брызги воды, содержащие бактерии, могут попасть на окружающие поверхности кухни, посуду или другие продукты.

Сергей Лопатин сослался на существующие исследования, которые подтверждают, что мытье сырой курицы увеличивает вероятность заражения сальмонеллезом. При этом бактерии часто попадают в организм человека не напрямую с мяса, а опосредованно — через контакт с загрязненными предметами.

Эксперт отметил, что в отдельных случаях, например при наличии видимых загрязнений, осколков костей или следов крови, мясо допустимо промывать. Делать это следует осторожно, под небольшим напором воды, минимизируя разбрызгивание. После любой процедуры, связанной с сырым мясом, необходимо тщательно вымыть с моющим средством раковину, рабочие поверхности и руки.

