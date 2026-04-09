Опасная привычка на Пасху: за шелуху от лука заставят ответить по закону сразу в магазине

Сбор луковой шелухи в магазинах для покраски пасхальных яиц признан незаконным. Юрист Сергей Жорин предупредил о штрафах за порчу товарного вида продукции и разъяснил последствия для покупателей. Об этом пишет РИА Новости.

В преддверии пасхальных праздников эксперты предупреждают граждан об ответственности за порчу товарного вида овощей. Попытка бесплатно набрать краситель для яиц в торговом зале может обернуться административным наказанием.

Почему нельзя обдирать овощи на прилавке

Глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры» Сергей Жорин разъяснил, что намеренное снятие шелухи с репчатого лука в магазине не считается сбором отходов. По словам юриста, такие действия классифицируются как повреждение продукции, поскольку они ухудшают ее эстетическое состояние и затрудняют дальнейшую реализацию. Адвокат подчеркнул, что правовое значение имеет не ценность самой оболочки, а факт снижения качества товара по вине покупателя.

Ответственность и возможные штрафы

Специалист отметил, что подобные манипуляции могут повлечь за собой обязанность возместить магазину причиненный имущественный вред. В случае фиксации умышленной порчи имущества, не повлекшей значительного ущерба, нарушителю грозит применение статьи 7.17 КоАП РФ. Сергей Жорин уточнил, что размер административного штрафа за такое правонарушение варьируется от 300 до 500 рублей. Напомним, что в 2026 году православная Пасха выпадает на 12 апреля, а традиционная подготовка к празднику начинается в Чистый четверг 9 апреля.