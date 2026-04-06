Опасная сделка: как подержанный автомобиль может обернуться проблемой

Покупка автомобиля с пробегом в России становится все более рискованной. Главная опасность связана с тем, что транспорт может находиться в залоге у банка, о чем новый владелец не всегда знает, пишет ufocar со ссылкой на РГ.

По данным СМИ, только за первое полугодие 2025 года в реестр залогов было внесено около 1 миллиона автомобилей. В общей сложности под обременением находится более 13,6 миллиона машин.

Как можно лишиться автомобиля

Даже после официальной регистрации транспортного средства в ГИБДД покупатель не застрахован от проблем. Юристы объясняют, что наличие залога не препятствует постановке на учет, но при этом сохраняет права кредитора.

В случае невыплаты кредита банк может потребовать возврата автомобиля, независимо от того, кто им владеет в данный момент.

Реальный случай из практики

Жительница Невинномысска приобрела автомобиль Hyundai и несколько лет пользовалась им без каких-либо проблем. Однако спустя 5 лет она получила требование от банка вернуть машину.

Позже выяснилось, что прежний владелец оформил кредит под залог автомобиля за месяц до продажи и не сообщил об этом. Суд встал на сторону кредитной организации, обязав вернуть транспорт.

Почему стандартная проверка не спасает

Юрист Даниил Саблин отметил, что обычная проверка через ГИБДД не дает полной картины. По его словам, сотрудники ведомства видят только ограничения, связанные с розыском или действиями судебных приставов, но не располагают информацией о кредитных обязательствах.

Возможные последствия для покупателей

В случае изъятия автомобиля возврат денег может затянуться на длительный срок и потребовать судебных разбирательств.

Специалисты подчеркивают, что в условиях нестабильного рынка внимательная проверка документов становится обязательной. Попытка сэкономить на проверке может привести к значительным финансовым потерям.