Опаснее дешевой водки: какой алкогольный напиток убивает печень в 100 раз быстрее

Нарколог предупредил, что популярные напитки, которые принято считать элитными, на самом деле создают колоссальную нагрузку на внутренние органы. Похмелье после них протекает значительно тяжелее, чем после водки, пишет Лента.ру.

Врач Андрей Тюрин рассказал о серьезной опасности коньяка и виски для организма человека. Доктор развеял распространенный миф о полезности и элитарности этих напитков. По его словам, дубильные вещества и танины действительно способны расширять сосуды, однако эффект оказывается временным. Расплатой за него становится экстремальная нагрузка на почки, поджелудочную железу, селезенку и печень. Именно эти органы отвечают за утилизацию токсинов, образующихся после распада спиртного.

Кроме того, Тюрин обратил внимание на состав виски и коньяка. В них присутствует большое количество эфирных масел, продуктов брожения и ароматических соединений. Чтобы расщепить эти компоненты, печени приходится затрачивать гораздо больше ресурсов и времени по сравнению с переработкой водки. Как пояснил специалист, именно из-за этого похмельный синдром после употребления коньяка или виски становится особенно затяжным и болезненным. Ситуация усугубляется, если человек выбирает дешевые варианты напитков или мешает их с колой