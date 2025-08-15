«Опасно для местных»: вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту в 9 км

Об этом сообщили в пресс-службе Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

В пятницу, 15 августа, в 15:30 по местному времени на Камчатке произошел мощный выброс пепла из Ключевского вулкана. По данным источника, столб поднялся на высоту 9 километров, а шлейф растянулся на 35 км в сторону северо-востока.

Специалисты присвоили ситуации высший уровень опасности — «красный» авиационный код. Это означает угрозу для самолетов, пролетающих в районе.

Ключевской — один из вулканов Камчатки. Он находится в 30 км от поселка Ключи и в 360 км от Петропавловска-Камчатского.

