«Опасно для местных»: вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту в 9 км
Мощный выброс пепла может помешать самолетам на Камчатке
Фото: [unsplash.com]
Об этом сообщили в пресс-службе Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.
В пятницу, 15 августа, в 15:30 по местному времени на Камчатке произошел мощный выброс пепла из Ключевского вулкана. По данным источника, столб поднялся на высоту 9 километров, а шлейф растянулся на 35 км в сторону северо-востока.
Специалисты присвоили ситуации высший уровень опасности — «красный» авиационный код. Это означает угрозу для самолетов, пролетающих в районе.
Ключевской — один из вулканов Камчатки. Он находится в 30 км от поселка Ключи и в 360 км от Петропавловска-Камчатского.
