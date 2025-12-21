Опасное хобби подростков вышло из-под контроля: угроза теперь во дворах

Трагический инцидент в подмосковных Химках, где при взрыве погиб подросток, стал поводом для широкой общественной дискуссии о причинах детского увлечения опасными заброшенными объектами. Об этом REGIONS заявил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, произошедшее нельзя рассматривать исключительно как несчастный случай. Интерес ребенка к заброшенным и потенциально опасным местам, по мнению общественника, указывает на недостаточный контроль и дефицит воспитательного участия со стороны взрослых.

Он отметил, что само по себе изучение городской среды и истории старых объектов не запрещено законодательством. Однако ситуация кардинально меняется, когда подобные увлечения сопровождаются поиском или обнаружением боеприпасов и взрывоопасных предметов. Находиться в аварийных зданиях и подземных сооружениях уже представляет угрозу для жизни. Дополнительный риск возникает при контакте с патронами, снарядами или неизвестными металлическими предметами, которые могут детонировать при малейшем воздействии.

Общественник напомнил, что действующие правила однозначны. Любые подозрительные находки запрещено трогать, переносить или разбирать. В подобных ситуациях необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить о находке по номеру 112 либо в правоохранительные органы. Отдельно было подчеркнуто, что запретительные меры сами по себе не способны решить проблему. Ключевым фактором он назвал формирование устойчивой культурной и нравственной среды, в которой у подростков не возникает потребности искать острые ощущения в местах повышенной опасности.

В обращении к родителям Иванов призвал уделять больше внимания досугу детей, интересоваться их окружением и объяснять риски, связанные с подобными увлечениями. По его мнению, ответственность и забота о собственной жизни являются важнейшими элементами воспитания.

Ранее в микрорайоне Сходя взрыв унес жизнь подростка.