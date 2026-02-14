«Опасное лакомство». Врачи рассказали, кому нельзя есть блины на Масленицу

Масленица в этом году выпадает на период с 16 по 22 февраля, и главным блюдом праздничного стола традиционно становятся блины.

Однако это угощение подходит далеко не всем. О том, кому следует воздержаться от употребления блинов или изменить их рецептуру, в интервью РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам специалиста, в первую очередь исключить блины из своего меню необходимо людям с обострениями хронических болезней пищеварительной системы.

«Блины исключаются из рациона лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, например, гастрит, язва, панкреатит, холецистит, желчнокаменная болезнь. Ограничить потребление блинов стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом», — отметила врач.

Тем не менее, отказ от традиционного блюда может не быть тотальным. Для тех, кто страдает непереносимостью определенных продуктов, существует полезная альтернатива. Диетолог пояснила, что для людей с целиакией (непереносимость глютена) или лактазной недостаточностью блины можно приготовить по специальному рецепту — на основе безглютеновой муки и воды или растительного молока. Это позволит сохранить праздничную традицию, не нанося вреда здоровью.

