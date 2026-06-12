Опасное одиночество настигло 79-летнюю инвалида из Бурятии: женщина осталась без помощи и родных

В Иволгинском районе Бурятии пенсионерка Евдокия Федоровна, инвалид II группы, оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Из-за перенесенного инсульта женщина с трудом передвигается и не может самостоятельно заниматься домашними делами, однако профильные органы, по ее словам, оставляют просьбы о помощи без результатов. Об этом сообщил «Дежурный по городу», передает arigus.tv .

Евдокии Федоровне 79 лет. Почти половину жизни она посвятила заботе о других — работала медиком. Однако после инсульта, случившегося в прошлом году, она осталась одна. У женщины нет ни детей, ни близких родственников — братья и сестры, которые были старше, уже умерли. Пенсионерка признается, что не знает, как жить дальше.

Сначала ей присвоили более легкую степень инвалидности, ограничив тем самым доступ к ряду льгот. Добиться пересмотра удалось лишь недавно. А сейчас женщина не может получить даже редкую помощь по уходу за домом.

«У меня, во-первых, теряется память, ходить я не могу далеко. Как врач говорит: „Вы же ходите, можете в магазин сходить“. Но я по дороге где-то упаду, потому что у меня ноги не держат», — рассказывает Евдокия Иванова.

В отделе социальной защиты населения по Иволгинскому району пояснили, что социальные работники уход не осуществляют, так как они ушли в частную компанию. При этом сама Евдокия Федоровна всю жизнь прожила в Суже и всегда помогала нуждающимся местным жителям, даже в нерабочее время. Теперь поддержка нужна ей самой. Неравнодушные жители республики могут помочь пенсионерке материально или своим свободным временем.