Опасное соседство: жителей хабаровского села предупредили о тигре

Кадры, опубликованные в Telegram-каналах, были сделаны в ночь на 7 февраля. На записи видно, как крупный хищник несколько минут находится в состоянии замешательства на улице, после чего спокойно проходит вдоль тропы на улице Вичирко и скрывается в направлении полей местной фермы. Власти Князе-Волконского сельского поселения, в состав которого входит село, оперативно отреагировали на инцидент. Жителей призвали к повышенной бдительности: избегать вечерних прогулок в одиночку и сопровождать детей в учебные заведения. Информация о появлении краснокнижного животного была немедленно передана специалистам-охотоведам для мониторинга ситуации и принятия необходимых мер.