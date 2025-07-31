Опасное животное поселилось во дворе у детских площадок

Жители дома на бульваре Строителей, 26, в Кемерово столкнулись со змеей во дворе. Видео с пресмыкающимся быстро распространилось в социальных сетях, пишет sibdepo.ru.

Под видео в местных группах разгорелись споры. Одни утверждают, что змея ядовитая и может заползти в дом через канализацию, другие не увидели ничего страшного. Некоторые пользователи указали, что это — всего лишь ужик, который может только испугать впечатлительных своим видом.

«Может и в квартиру. Знакомые так приехали домой с дачи, а дома змея. Центр города, второй этаж», — написала пользователь соцсетей.

Специалисты пока не комментировали конкретный случай. Впрочем, по правилам безопасности следует помнить, что обнаружении змеи в черте города лучше не пытаться взаимодействовать с ней самостоятельно, а сразу обратиться в соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что черные змеи появились на детской площадке в Новосибирске.