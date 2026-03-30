Опасность на кухне православных: почему наши бабушки боялись сквозняков при выпечке кулича

Исторический подход к приготовлению пасхального кулича кардинально отличается от того, к которому привыкли современные хозяйки. Как рассказала REGIONS эксперт по домоводству Марина Рубенкова, в основе старинного рецепта лежала натуральная закваска либо густые дрожжи, а весь процесс мог растягиваться почти на сутки.

По словам специалиста, в прошлом выпечка этого блюда считалась особым обрядом. Тесто вымешивали вручную и очень долго, нередко сопровождая действо молитвой. В состав входили пшеничная мука высшего сорта, значительное количество яиц, сливочное масло и молоко. Сладости добавляли немного, предпочитая усиливать вкус изюмом или медом, а в некоторых регионах использовали пряности вроде кардамона или мускатного ореха.

Эксперт добавила, что к процессу подходили с особой тщательностью: начинали печь только в чисто убранном доме и в полной тишине. Хозяйки избегали сквозняков, поскольку верили, что они способны испортить подъем теста. Готовые куличи освящали в храме, и только после этого они становились главным угощением на праздничном столе.