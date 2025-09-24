Опасность в тарелке? Почему в Усть-Куломе закрыли школы и сады

В Усть-Куломском районе Республики Коми введены карантинные мероприятия в связи с выявлением случаев сальмонеллёза.

Решение было принято по предписанию территориального управления Роспотребнадзора.

Источником распространения острой кишечной инфекции стали два дошкольных учреждения в селе Усть-Кулом: детский сад №1 и детсад №7 «Голубок». В настоящее время в этих и других детских учреждениях района приостановлен учебно-воспитательный процесс.

В рамках противоэпидемических мер организовано проведение заключительной дезинфекции всех помещений для локализации очага заболевания и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор исключил из меню школ Подмосковья соленую еду.