Опасность в тарелке? Почему в Усть-Куломе закрыли школы и сады
В Усть-Куломском районе Республики Коми введены карантинные мероприятия в связи с выявлением случаев сальмонеллёза.
Решение было принято по предписанию территориального управления Роспотребнадзора.
Источником распространения острой кишечной инфекции стали два дошкольных учреждения в селе Усть-Кулом: детский сад №1 и детсад №7 «Голубок». В настоящее время в этих и других детских учреждениях района приостановлен учебно-воспитательный процесс.
В рамках противоэпидемических мер организовано проведение заключительной дезинфекции всех помещений для локализации очага заболевания и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
