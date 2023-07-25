Специалисты предупредили о возможной гибели трети куколок вредоносного шелкопряда в Подмосковье

Около тридцати пяти процентов куколок вредоносного непарного шелкопряда в Подмосковье поражены паразитами. Об этом сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комлесхоза региона.

«Соответственно, шансы пораженных куколок на выживание минимальны», — отметил он.

По словам Филимонова, сейчас специалисты продолжают наблюдение на непарным шелкопрядом на юго-востоке региона. Биологи выяснили, что значительная часть взрослых насекомых заражена бакуловирусной инфекцией, которая смертельна для вредителей, но не опасна для людей.

Также к сокращению части популяции шелкопряда привела обработка поврежденных участков специальным препаратом. По предварительным прогнозам, указал Филимонов, из-за заражения паразитами и обработки отложить яйца смогут не более сорока процентов окуклившихся гусениц.

Еще одним фактором, который поспособствует сокращению численности вредоносных насекомых, являются птицы, которые перешли на питание бабочками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства лесопарков в Подмосковье.