Опасные цифры на бумаге: почему 43% работающих россиян никогда не были у врачей

Несмотря на бодрые отчеты чиновников об охвате более ста миллионов граждан, социологи фиксируют масштабный разрыв с реальностью, а специалисты указывают на неготовность медицины лечить выявленные болезни. Об этом пишет «Независимая газета».

Расхождение в статистике и реальный охват населения

Российские профильные ведомства активно наращивают масштабы проведения профилактических осмотров, однако статистические данные различных служб демонстрируют серьезные противоречия. Согласно официальным отчетам, общий охват диспансеризацией в стране уже превысил отметку в 104,3 миллиона граждан. В то же время Счетная палата Российской Федерации приводит совершенно другие сведения: по данным ведомства, в 2025 году профилактические мероприятия посетили 87,7 миллиона человек, что свидетельствует о падении показателя на 10,2% по сравнению с 2024 годом.

Параллельно с этим результаты социологических опросов ВЦИОМ вскрывают глубокий разрыв между бумажной отчетностью и реальной ситуацией. Выяснилось, что 43% трудоустроенных россиян вообще никогда в жизни не проходили диспансеризацию, а треть опрошенных занимались проверкой здоровья исключительно по личной инициативе. При этом более 80% работающих граждан выражают теоретическую готовность пройти медицинский осмотр, но только при условии, что весь процесс будет централизованно организован их непосредственным работодателем.

Развитие медицинских осмотров на рабочих местах

В качестве приоритетного направления министерства выбрали проведение обследований сотрудников непосредственно на предприятиях. Программа государственных гарантий официально позволяет организовывать медицинские процедуры без отрыва от производства, для чего создаются специальные «зеленые коридоры», а работникам по закону предоставляется один оплачиваемый выходной день.

В Томской области с начала текущего года диспансеризация охватила уже свыше 212 тысяч жителей, причем основной поток пришелся на возрастные категории от 18 до 39 лет, а также от 49 до 59 лет. В целом по стране за первый квартал 2026 года медосмотр с фиксацией факторов риска прошли 705 тысяч человек, из которых 330 тысяч обследовались прямо на рабочем месте. К 2030 году правительство рассчитывает утроить эти показатели и довести ежегодный охват на предприятиях до 6 миллионов человек, тогда как в 2025 году, по заявлению вице-премьера Татьяны Голиковой, данный показатель составлял 1,9 миллиона граждан.

Мнение Минздрава и факторы риска

Позиция официальных властей строится на том, что ключевой задачей тотальных осмотров является обнаружение опасных патологий на ранних стадиях, что должно приводить к снижению уровня смертности и повышению качества жизни населения. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что по итогам 2025 года у 70% россиян, завершивших диспансеризацию, был обнаружен как минимум один значимый фактор риска развития хронических заболеваний. Масштабная кампания действительно помогла поднять показатели выявляемости опасных недугов, включая сахарный диабет и онкологические заболевания.

Критика со стороны экспертов и мировой опыт

Несмотря на рост выявляемости патологий, экспертное сообщество подвергает массовые медосмотры жесткой критике, отмечая, что за прошедшие десять лет Минздрав сместил ориентиры. Если раньше главной целью декларировалось снижение смертности, то теперь выявление болезней превратилось в самоцель ради достижения красивых показателей. Аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) констатируют: первичное звено отечественного здравоохранения попросту не готово к последующему эффективному лечению того огромного объема пациентов, который обнаруживается в ходе проверок.

Представители доказательной медицины называют целый ряд массовых исследований, проводимых при отсутствии явных симптомов, неэффективными и бесполезными. В этот список они включают:

проведение электрокардиографии (ЭКГ);

ультразвуковые исследования (УЗИ);

маммографию и скрининговые анализы крови;

изолированное измерение уровня глюкозы (без сопутствующих клинических признаков диабета).

В качестве альтернативы специалисты призывают сделать профосмотры сугубо адресными и индивидуальными. Они напоминают, что большинство развитых стран — включая США, Канаду, Австралию и часть государств Европы — давно отказались от проведения тотальной диспансеризации. Вместо этого там применяется точечный скрининг, а в Дании любые дополнительные обследования назначаются гражданам строго их лечащими врачами.