День открытых дверей в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья в субботу посетили 493 человека

День открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкопомощи Подмосковья 25 июля. В его рамках здоровье проверили около 500 человек, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В минувшую субботу в рамках дня открытых дверей бесплатный онкоскрининг прошли 493 человека. У 24 из них заподозрены отклонения, все они направлены на углубленное обследование», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности с начала 2026 года бесплатный онкоскрининг в рамках акции прошли свыше 4,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Ногинске, где заработало детское отделение.