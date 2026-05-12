Опасный поцелуй: как популярная инфекция превратила лицо молодой девушки в маску

Обычное недомогание обернулось для 18-летней жительницы Великобритании серьезной трансформацией внешности. Редкая реакция организма на инфекционный мононуклеоз заставила врачей бороться за здоровье пациентки, а саму девушку — надолго забыть о привычном образе жизни, пишет Daily Mirror.

От симптомов гриппа до полной неузнаваемости

История 18-летней Молли Лок началась с жалоб, которые легко спутать с обычной ангиной или сезонным вирусом: сильная боль в горле, кашель и общая слабость. Однако вскоре состояние девушки стало стремительно ухудшаться. Организм ответил на инфекцию мощной аллергической реакцией, которая привела к критическому отеку тканей лица. По словам самой пострадавшей, изменения были настолько радикальными, что она перестала узнавать себя в зеркале, сравнивая свою внешность с рыбой-фугу. Близкие девушки были шокированы тем, как быстро болезнь исказила ее черты.

Диагноз и госпитализация

После экстренного обращения в медицинское учреждение врачи поставили диагноз — инфекционный мононуклеоз. Это вирусное заболевание часто называют «болезнью поцелуев» из-за основного способа передачи через слюну. В случае Молли недуг протекал в крайне тяжелой форме. Пациентке пришлось провести под наблюдением медиков пять дней, в течение которых врачи купировали острую фазу воспаления и боролись с отечностью.

Длительная реабилитация и последствия

Даже после выписки из больницы возвращение к нормальной жизни заняло почти месяц. Инфекция спровоцировала состояние экстремальной усталости и мышечной слабости, из-за чего британка была вынуждена соблюдать строгий постельный режим в течение трех недель. Молли призналась, что до столкновения с болезнью никогда не слышала о мононуклеозе и его способности так сильно влиять на внешность и общее состояние организма. Сейчас девушка старается привлечь внимание сверстников к симптомам этого коварного заболевания.