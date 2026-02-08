Опасный рефлекс: зачем на самом деле нужна зевота и как она помогает мозгу

Новое исследование нейробиологов из Университета Нового Южного Уэльса показало, что зевота является сложным физиологическим процессом, оказывающим непосредственное влияние на мозг. Ученые обнаружили, что во время зевания меняется направление движения спинномозговой жидкости — особой среды, окружающей головной и спинной мозг. Препринт исследования появился на портале bioRxiv.

В эксперименте участвовали 22 здоровых добровольца. С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи наблюдали за процессами в их головах и шеях в четырех состояниях: во время естественной зевоты, глубокого вдоха, попытки сдержать зевок и обычного дыхания. Предполагалось, что зевота схожа с глубоким вдохом, однако результаты опровергли эту гипотезу. Оказалось, что спинномозговая жидкость во время зевка начинает двигаться в противоположном направлении по сравнению с ее движением при простом глубоком дыхании.

При этом оба процесса — и зевота, и глубокий вдох — способствуют оттоку венозной крови от мозга. Это освобождает пространство для притока новой, богатой кислородом артериальной крови. Данные показали, что в начале зевка приток крови по сонным артериям увеличивается примерно на 30%.

Ученые также обратили внимание на индивидуальный характер зевоты у каждого участника. У испытуемых наблюдалась своя, регулярно повторяющаяся схема зевков, что может указывать на работу уникального «центрального генератора паттернов» в нервной системе.

