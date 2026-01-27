Опасный тюнинг в штанах: «уколы красоты» перекочевали из женских губ в мужские брюки

Российские мужчины в возрасте от 30 до 45 лет стали чаще обращаться к хирургам с запросом на увеличение полового члена. Как отмечают врачи, у большинства из них размеры находятся в пределах физиологической нормы. Основными мотивами пациентов являются желание повысить уверенность в себе и улучшить качество интимной жизни. Известный уролог Марк Гадзиян в беседе с REGIONS прокомментировал этот тренд, объяснив, какие методы считаются безопасными, а какие могут привести к серьезным осложнениям.

По словам специалиста, без последствий можно увеличить член только в ширину с помощью специальных препаратов, например, полимолочной кислотой — коллагеностимулятором в ширину. Однако врач категорически не рекомендует операции по увеличению в длину, которые предполагают пересечение поддерживающей связки. По его словам, это чревато осложнениями и дает лишь визуальный эффект.

«А длину, когда пересекают связку, увеличивать — это всегда осложнение, нагноение, и это только визуальное увеличение. Сам орган не увеличивается, он просто высвобождается изнутри», — пояснил уролог.

Самым критическим последствием такой операции Гадзиян называет нестабильность полового члена, что напрямую влияет на качество интима. Хирург указывает на строгие медицинские показания для подобного вмешательства.

«Если половой член в эрекции меньше 10 см, тогда по медицинским показаниям нужно делать увеличение именно в длину. Но все, что больше 12-13 см, по медицинским показаниям не советовал бы», — подчеркнул доктор.

Эксперт резюмирует, что смысл в любой коррекции есть только при наличии медицинских показаний или серьезного физиологического дискомфорта у партнеров.

«Если мужчину и женщину все устраивает, есть чувствительность, то смысла увеличивать член нет. В ширину сегодня увеличить размер легко с помощью определенных препаратов, которые стимулируют коллаген, и он за два года увеличивается в ширину достаточно сильно», — заключил Марк Гадзиян.

Практический вывод из комментария эксперта очевиден: перед любым вмешательством необходима консультация с профессионалом и четкое понимание возможных рисков, так как популярная операция по увеличению длины может привести к необратимым функциональным нарушениям.

Ранее сообщалось, какие продукты помогают эрекции и поддержанию высокого либидо у мужчин.