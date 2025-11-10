Опасный тренд: как жители Подмосковья начали самостоятельно ставить пломбы дома

В Подмосковье набирает популярность рискованный тренд — самостоятельное пломбирование зубов. В попытках сэкономить люди проводят процедуру сами, хотя это несет риски для здоровья. Об этом REGIONS рассказал заведующий отделением стоматологии Звенигородской поликлиники Павел Базин.

Причиной тренда стали высокие цены на профессиональные стоматологические услуги и доступность специальных наборов в интернете. Аналитики маркетплейсов фиксируют взрывной рост спроса: за последний год количество покупок таких комплектов выросло в разы, а предложений от продавцов — втрое. Цифры говорят сами за себя: домашний набор для пломбирования обойдется примерно в 900 рублей, в то время как визит к врачу только за одной пломбой стартует от 3 тысяч рублей, а при выявлении осложнений сумма может достичь 10–15 тысяч.

Опыт жителя Воскресенска Игоря Быкова типичен для этого тренда. Столкнувшись с выпадением старой пломбы из зуба с удаленным нервом, он решил сэкономить время и деньги. Установить пломбу помогала жена. Однако результат оказался сомнительным: после нескольких неудачных попыток зуб удалось «подмазать», но пломба вышла неровной и шероховатой, а прикус сначала был нарушен. Мужчина предостерег от повторения его ошибки.

Стоматологи также бьют тревогу, предупреждая, что такая «экономия» — это прямая дорога к серьезным осложнениям.

«Чтобы залатать полость, нужно ее обработать, убрать размягченные пигментированные дентины и минимальный распад, иначе все может закончиться осложнением. Вот, например, мы порезались, пластырем закрыли рану и забыли — само заживет. С зубами, к сожалению, так не получится. Даже с костью так можно, а с зубами — нет», — отметил стоматолог Павел Базин.

Эксперт также обращает внимание на качество материалов из наборов. Никто не гарантирует их безопасность и соответствие стандартам, а условия хранения и транспортировки часто нарушаются. Таким образом, вся ответственность за последствия использования «домашней пломбы» целиком ложится на самого пациента. В итоге попытка сэкономить 2–3 тысячи рублей может обернуться длительным и дорогостоящим лечением, когда скрытая под самодельной пломбой проблема потребует уже более сложного, а значит, и более затратного вмешательства профессионала.

