Опасный вояж или эксклюзивный отдых? Почему россияне полетели в Венесуэлу

Авиакомпания Conviasa возобновила выполнение чартерного рейса по маршруту Москва — Каракас. Решение связано со снятием ограничений на полеты в воздушном пространстве над Карибским бассейном, сообщает интернет-издание « Абзац ».

Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), пассажирами первого рейса после длительного перерыва стали 14 туристов. Все они отправились на отдых на остров Маргарита. Туроператор «Венетур Русия», организующий туры на этих рейсах, подтвердил действительность всех бронирований.

В то же время другие туроператоры, работающие с рейсами Conviasa, предпочли аннулировать свои туристические программы в данном направлении. Российские туристы, уже находящиеся на острове Маргарита, сообщают о спокойной обстановке и нормальной работе местной инфраструктуры. При этом они отмечают непредсказуемость общей ситуации и рекомендуют потенциальным туристам тщательно оценивать риски.

